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Экономика8 августа 2022 16:30

Путин разрешил российским банкам с замороженной за границей валютой прекратить операции с бизнесом

Глава государства подписал соответствующий указ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за границей, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указ российского лидера.

В соответствии с текстом документа, в частности, могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Другим указом Владимир Путин наделил Центробанк РФ полномочиями по определению максимального значения комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций в отношении них.

Ранее сообщалось, что Банк России с 18 апреля 2022 года возобновляет возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Теперь до 9 сентября текущего года банки могут продавать россиянам наличную иностранную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Также ранее ЦБ РФ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России. Регулятор отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам.