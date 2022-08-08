Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 августа 2022 16:41

Россия временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ свои объекты
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

Россия временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия сегодня, 8 августа 2022 года, уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) свои объекты, об этом сообщили в МИД РФ.

СНВ - это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы», - уточнили в ведомстве.

В российском МИДе также добавили, что Россия вынуждена прибегнуть к этой мере, так как США якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают актуальные реалии, создают для Штатов односторонние преимущества и лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории.

Ранее Госдеп признал, что Россия соблюдает СНВ-3. Нераспространение СНВ является для Вашингтона одним из основных интересов в сфере безопасности, отметили в ведомстве.