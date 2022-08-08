Россия временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия сегодня, 8 августа 2022 года, уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) свои объекты, об этом сообщили в МИД РФ.

СНВ - это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы», - уточнили в ведомстве.

В российском МИДе также добавили, что Россия вынуждена прибегнуть к этой мере, так как США якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают актуальные реалии, создают для Штатов односторонние преимущества и лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории.

Ранее Госдеп признал, что Россия соблюдает СНВ-3. Нераспространение СНВ является для Вашингтона одним из основных интересов в сфере безопасности, отметили в ведомстве.