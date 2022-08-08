США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предоставят Украине еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, в итоге бюджетная поддержка Вашингтона с февраля этого года достигнет уже 8,5 миллиарда долларов, передает Reuters со ссылкой на Агентство по международному развитию.

"США предоставят еще 4,5 миллиарда долларов украинскому правительству", - уточняется в сообщении агентства.

Также добавляется, что помощь, скоординированная с минфином Штатов через Всемирный банк, будет предоставлена Украине в виде траншей, в августе 2022 года Киев получит 3 миллиарда долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.