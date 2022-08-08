Стремоусов заявил, что Украина утратила право вести переговоры, за страну все решает Запад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским утратили право вести какие-либо переговоры, за них давно уже все решают западные кураторы, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Отметим, Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Телеграм-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных российскими военными, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром".

"Зеленский уже давно закрыл возможность проведения любых переговоров. То, что происходило со стороны Украины, были даже не переговоры. Украина как страна не имеет возможности вести переговоры. Зеленский исполняет приказы коллективного Запада и у него нет права принимать каких-либо решений от имени украинского народа, который не желает продолжения военных действий", - отметил Стремоусов.

Ранее депутат Госдумы Шеремет сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова из-за слов о референдумах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.