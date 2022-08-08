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Звезды8 августа 2022 17:55

У датского режиссера Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

В 2022 году кинорежиссеру исполнилось 66 лет
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Ларс фон Триер

Ларс фон Триер

Фото: REUTERS

У датского кинорежиссера Ларса фон Триера (“Нимфоманка”, “Меланхолия”) выявили болезнь Паркинсона. Кинокомпания Zentropa, учрежденная фон Триером в 1992-м году, подтвердила эти данные в распространенном пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении компании, Ларс пребывает в хорошем настроении и проходит курс терапии, а также надеется закончить сериал Riget Exodus (“Королевство: Исход”). Его болезнь означает, что Ларс сможет поучаствовать в ограниченном количестве интервью до премьеры, которая намечена на конец этого года, уточняется в сообщении компании.

Напомним, Болезнь Паркинсона является хроническим и медленно прогрессирующим заболеванием, характерным для людей старшего возраста. Главными симптомами болезни вступают тремор и неподатливость мышц. Вылечить болезнь Паркинсона невозможно, но своевременное лечение может значительно замедлить прогрессирование болезни и повысить качество жизни больного.

Ранее сообщалось, что Ларс фон Триер перестал пить и принимать наркотики, и опасается, что не сможет больше снимать кино.