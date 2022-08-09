Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР Фото: REUTERS

Агенты ФБР во Флориде провели обыск частной резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщает Рейтер.

При этом экс-президент не стал уточнять, с чем именно были связаны обыски, как и то, что хотели найти сотрудники ФБР и изъяли ли они какие-то предметы. Отмечается, что он связал это с его возможным участием в выборах-2024.

Напомним, сам дом имеет площадь более 10 тысяч квадратных метров, и множество комнат в нем остались нетронутыми со времен бывшей владелицы.

Ранее Трамп заявлял, что США "катятся в ад" из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. По словам бывшего президента, решение действующего главы Белого дома поднять налоги в США равносильно убийству американской экономики. Трамп также считает, что деятельность Байдена нельзя оценивать положительно, а его рейтинг одобрения слишком завышен.