Бангладеш пытается преодолеть санкции против российской нефти Фото: REUTERS

На данный момент Бангладеш пытается договориться с Россией о поставках российской нефти, несмотря на санкционные ограничения. Такое заявление сделал посол страны в Москве Камрул Ахсан.

«Сейчас мы пытаемся обратить внимание России на себя... Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ахсан напомнил, что Москва помогает Бангладеш построить атомную электростанцию (АЭС), отметив, что стоимость этого проекта 14 млрд долларов, а «Газпром» имеет контракт на разведку газовых месторождений в стране.

Ранее появилось сообщение о том, что студенты в Бангладеш вышли на протесты против повышения цен на топливо, требуя отменить решение о повышении стоимости проезда в транспорте. В минувшую пятницу, 5 августа, в стране приняли решение повысить стоимость топлива, что и привело к подорожанию проезда в общественном транспорте.