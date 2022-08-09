В Херсоне задержали диверсантов с минами "Лепесток" Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наводки ударов артиллерии по гражданским объектам. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщил источник агентству, задержать местного жителя помогла его жена, которая удивилась, что начальство на железной дороге якобы давало ее мужу антироссийские указания.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», – приводит ее показания собеседник агентства.

Сообщается, что одного из наводчиков задержали, а другого ликвидировали. Жена задержанного Ирина Кузнецова рассказала. что у них двое детей, один из которых с инвалидностью.

«Нашла в телефоне мужа телефон того человека и написала ему смс-сообщение: "Дорогой бригадир Игорь, вам пишет жена человека, которому вы угрожали пулей в голову. Убедительно прошу, следите впредь за своим языком. Вас никто не боится". Это было 15 июля», - заявила она.

Про задержание супруга женщине стало известно через несколько дней от российских военнослужащих. Как сообщается, Игорь сообщил российским военным о своем схроне с оружием, который, как он заявил, нашел его сын в лесу на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе 2022 года.