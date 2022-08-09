В Госдуме предлагают запретить видеоигры с иностранными военными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой запретить в России продажу видеоигр для компьютеров и консолей, в которых участник выступает в роли военного из недружественных стран. С такой инициативой парламентарий обратился на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Федоров отметил, что уже много лет в России ведется патриотическое воспитание среди молодежи. На это направлены значительные усилия, но при этом в свободном доступе игры, в которых российский пользователь примеряет на себя роль военнослужащего или представителя спецподразделений недружественных стран.

Таким образом, сообщает RT, складывается ситуация, когда на уровне государства эти страны признаны недружественными, они поставляют оружие на Украину, но при этом продвигают образ своего военнослужащего у нашей молодежи.

В связи с этим депутат просит ввести меры для ограничения продажи такой продукции.

Тем временем, финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства. Транзитный туризм стал популярен среди граждан РФ по причине отмены прямого авиасообщения между Россией и странами Европейского союза, пишет газета "Известия".

А в России допускают сокращение плана по экспорту зерна. Это произойдет в случае ограничения на ввоз импортных семеня. В Минсельхозе уверены, что страна сможет перекрыть внутренние потребности, сообщает Life.