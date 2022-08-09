Андрей Макаревич раскрыл свои музыкальные планы в России

Андрей Макаревич сообщил о своих музыкальных планах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич перед началом концерта в Грузии пообщался с журналистами, сообщив, что на данный момент все его концерты в России отменены, а в скором времени их точно не будет. Кроме того, он высказался о музыкальном будущем на родине.

«Что будет после ближайшего времени, не знаю. Я оптимист, я всегда верю в то, что разум и добрые силы возобладают, я так к жизни отношусь», - заявил музыкант.

Сам Макаревич на данный момент живет в Израиле, где продолжает писать песни, а также воспитывает своего сына. Как писал сайт KP.RU, в конце марта этого года 68-летний музыкант в четвертый раз стал отцом. Матерью ребенка стала четвертая жена певца Эйнат Кляйн - израильская журналистка и фотограф, с которой лидер рок-группы находятся в браке с конца 2019 года.