Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлен до 17 августа 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Данные ограничения будут продлены до 17 августа текущего года. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 9 августа.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном сайте Росавиации.

В Росавиации напомнили, что ограничения полетов действуют в аэропортах Белгород, Брянск, Липецк, Геленджик, Воронеж, Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Курск, Краснодар, а также Элиста.

В ведомстве также отметили, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям советуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам при помощи этих аэропортов.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Росавиация сообщила о закрытии части воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже объявляли о продлении этого режима.