Украинская армия выпустила 12 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня во вторник, 9 августа, заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Донецк, Ясиноватая и Макеевка, выпустив по ним за две минуты 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.

Как говорится в заявлении ведомства, обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований были зафиксированы «по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм».

Кроме того, по данным представительства, в 08.20 было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой со стороны украинских армии в населенном пункте Орловка.