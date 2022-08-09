Американцы заявили, что Зеленский “слетел с катушек”

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал государства Запада закрыть на год въезд для всех россиян.

"Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", - отметил zibibboD.

"Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", - заявил ConfusingIdeas.

“Клоун совсем уже с катушек слетел", - подытожили читатели.

О том, что западным странам следует закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из важнейших санкций, причем запрет должен распространиться даже на тех русских, кто покинул страну.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.