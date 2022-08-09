В Литве больше не смогут размещать новых беженцев с Украины

Литовские власти заявляют о нехватке мест для размещения украинцев Фото: Shutterstock

В Литве больше нет возможности для размещения прибывающих в страну новых украинских беженцев. С таким заявлением выступил глава помогающей беженцам литовской общественной организации "Вместе мы сильнее" Эдмундас Якилайтис.

"Наша база данных [возможных мест для размещения беженцев] опустела. Что-то еще остается в базе данных самоуправлений. Изыскиваются возможности поселения беженцев в университетах, школах, больницах", - сообщил он в эфире радио LRT.

По словам Якилайтиса, в настоящее время для украинцев нет ни съемного жилья, ни семей, которые согласились бы приютить их в своих домах и квартирах.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что во Франции семьи начали гораздо чаще отказываться принимать и размещать у себя беженцев с Украины. Подобные решения французы принимают из-за растущих расходов на фоне усиления кризисных явлений в экономике страны. Также многие французы крайне недовольны тем, что государство не выплачивает им никаких субсидий и пособий за помощь украинским беженцам.