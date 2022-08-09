Пушилин сообщил, что сроки трибунала над украинскими боевиками определятся после работы следователей Фото: REUTERS

Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками будут определены после окончания всеобъемлющей работы следователей, заявил сегодня, 9 августа, глава ДНР Денис Пушилин.

"В настоящее время ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не могу сказать, поскольку там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку", - уточнил Пушилин в эфире "Соловьев LIVE"

Ранее Денис Пушилин отмечал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.