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Политика9 августа 2022 8:22

Пушилин сообщил, что сроки трибунала над украинскими боевиками определятся после работы следователей

Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу, уточнил глава ДНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пушилин сообщил, что сроки трибунала над украинскими боевиками определятся после работы следователей

Пушилин сообщил, что сроки трибунала над украинскими боевиками определятся после работы следователей

Фото: REUTERS

Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками будут определены после окончания всеобъемлющей работы следователей, заявил сегодня, 9 августа, глава ДНР Денис Пушилин.

"В настоящее время ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не могу сказать, поскольку там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку", - уточнил Пушилин в эфире "Соловьев LIVE"

Ранее Денис Пушилин отмечал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не намерены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.