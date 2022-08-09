Калининград исчерпал лимит транзита товаров по железной дороге через Литву

Антон Алиханов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент Калининградская область уже исчерпала лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. Такое заявление во вторник, 9 августа, сделал губернатор региона Антон Алиханов.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов», - заявил глава региона.

Алиханов уточнил, что среди прочего речь идет об отдельных видах стали, железа, удобрениях, антифризе и лесоматериалах, а также нефти и нефтепродуктов, отметив, что это «достаточно большая номенклатура», по которой у Калининградской области уже нет возможностей для транзита из-за установленных ранее квот.

В конце июля этого года Алиханов заявил о возможности нового прекращения транзита грузов в Калининград из-за проблем с Шауляй-банком, который является единственным банком, позволяющий оплачивать перевозку груза российским операторам, пользующимися услугами литовских железных дорог. Как сообщалось, руководство кредитного учреждения заявило о приостановке сотрудничества с Россией 1 сентября 2022 года.