Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию Фото: REUTERS

Украинская «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 6:10 утра. Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как объяснил Демин, российская сторона не может оплатить транзит нефти из-за санкций Евросоюза. По словам представителя «Транснефти», «Укртранснефть» предоставляет свои услуги только по 100-процентной предоплате. При осуществлении платежа за транзит через Украину средства были возвращены на счет «Транснефти», поскольку к тому моменту вступил в силу седьмой пакет санкций ЕС, сообщил он.

Советник президента «Транснефти добавил, что о ситуации были уведомлены «Укртранснафта», Министерство энергетики России и российские компании-экспортеры нефти.