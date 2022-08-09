Посольство России выразило протест МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала советским воинам в Бранденбурге Фото: REUTERS

Посольство России в Берлине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Германии в связи с осквернением мемориала советским воинам в городе Вернойхен в федеральной земле Бранденбург.

«В интернете появилось видео, на котором германский сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен, сопровождая свою выходку расистскими высказываниями. Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», – сказано на сайте диппредставительства.

Российское посольство потребовало от МИД ФРГ принять меры по установлению обстоятельств инцидента, привлечению виновного к ответственности и обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала. Кроме того, в диппредставительстве попросило всех граждан, ставших свидетелями осквернения советских воинских захоронений информировать об этом посольство России и российские консульские учреждения в Германии.