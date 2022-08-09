Умер Михаил Серебряков, победитель шоу «Голос 60+»

Победитель музыкального шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков Фото: Алиса ТИТКО

Умер победитель телевизионного музыкального шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков. Он скончался в возрасте 97 лет, сообщил его наставник по проекту певец Олег Газманов.

«Прекрасный был человек. Очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», – написал артист в соцсетях.

Михаил Серебряков Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. Известно, что он умер послед продолжительной болезни.

Напомним, Серебряков стал победителем музыкального шоу «Голос 60+» осенью прошлого года. Он спел композицию «Моя любимая» на всю страну, после чего тысячи людей отправили смс в поддержку. В один миг Михаил Серебряков стал знаменитым.

В этом году накануе Дня Победы «Комсомолка» побеседовала с ветераном, узнав, как жил победитель шоу на «Первом канале». Как рассказал Серебряков, Олег Газманов пытался помочь ему получить собственную квартиру как ветерану Великой Отечественной войны, однако через чиновников этот так и не удалось решить.