В ДНР умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS” Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СИЗО в Донецкой Народной Республике (ДНР) умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS”.

“Один из десяти участников диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS” кроме хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ до сдачи в плен из “Азовстали” страдал наркозависимостью, которая и ухудшила состояние его здоровья”, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что он умер, находясь в следственном изоляторе республики.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело неонацистской группировки “Медведи SS” в закрытом режиме. Отмечалось, что жертвами группы стали более ста человек.

Напомним, в ДНР заявили, что членам нацистской группировки “Медведи SS”, взятым в плен в Мариуполе, грозит смертная казнь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.