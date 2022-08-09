Кадыров показал видео с украинским пленным, советующим сослуживцам выучить слова "Ахмат - сила"

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале выложил видео с пленным украинским военнослужащим, который, обращаясь к тем, кто не желает сдаваться, советует заранее выучить следующие слова: "Ахмат – сила", "Россия – мощь" и "Донбасс – непобедим".

"Вот такой "информационный трофей" попал в гости к и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмеду Сайдарханову "Комбат".... Имя этого счастливчик -а Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик. Его группа была разбита, большинство ее членов ликвидировано или ранено, некоторым удалось сбежать со своих позиций", - написал Кадыров в видео.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.