В Крыму прогремело несколько взрывов Фото: кадр из видео

В поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – написал он в своем Telegram-канале.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов выехал в поселок Новофедоровка, где прогремели взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале Ассоциации туристических операторов России (АТОР) сообщается, что, по предварительной информации, взрывы произошли рядом с военным объектом неподалеку от курортной зоны. Среди туристов жертв и раненых нет, отметили в АТОР.

Как сообщает Министерство здравоохранения Крыма, сейчас к месту взрывов в Новофедоровке направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.