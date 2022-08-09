Американцы заявили, что им надоело спасать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Bloomberg возмутились заявлением американских властей о предоставлении Украине очередного пакета помощи.

"Жаль, что Байден не поддерживает так трудолюбивых американцев", -написал один из интернет-пользователей.

"Надоело, что Запад спасает Украину. Пусть сами разбираются с Россией", - добавил другой читатель.

Один из пользователей отметил, что глупо "посылать миллиарды на помощь Украине, когда Соединенные Штаты разваливаются".

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов помощи. В августе 2022 года Киев получит 3 млрд долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.