Россия приостанавливает ввоз сельхозпродукции из 31 района Молдавии Фото: Shutterstock

Россия временно ограничит ввоз сельскохозяйственной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Ограничения вступают в силу с понедельника, 15 августа.

«Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации», – сказала советник руководителя ведомства журналистам.

Решение коснется 31 района Молдавии, в том числе Бессарабского, Кантемирского, Каларашский, Унгенского, а также из автономного территориального образования республик Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.

Как объяснила Мелано, ограничения связаны с неоднократными выявлениями опасных карантинных объектов в поступающей из Молдавии в Россию продукции. По ее словам, Россельхознадзор не раз информировал молдавских коллег об этом, однако должной реакции не последовало. Она добавила, что в этом году в Россию из Молдавии было импортировано 168 тысяч тонн растительной продукции, главным образом яблок, слив, винограда и черешни.