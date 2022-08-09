Мэр Сак сообщил, что от взрывов в Новофедоровке никто не пострадал, фото: кадр из видео

В результате взрывов в Новофедоровке никто не пострадал, ситуация под контролем, сообщил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко.

В результате взрывов в Новофедоровке никто не пострадал, ситуация под контролем, сообщил мэр Сак.

"Пострадавших пока нет, ситуация находится под контролем", - отметил Овдиенко.

По данным Минобороны России, на аэродроме в крымских Саках днем 9 августа 2022 года взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повредилась, причины произошедшего выясняются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в Новофедоровку, находящуюся на западном побережье, где произошли ряд взрывов.

Также советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Всего, по его словам, было эвакуировано около 30 человек из близлежащих домов. Как добавил Крючков, граждане будут расселены в пансионатах и гостиницах и обеспечены питанием.