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Происшествия9 августа 2022 15:20

При взрывах на аэродроме в Крыму погиб один человек

Общей эвакуации по району не объявляли, отметили власти республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
При взрывах на аэродроме в Крыму погиб один человек Фото: кадр из видео

При взрывах на аэродроме в Крыму погиб один человек Фото: кадр из видео

В крымском поселке Новофедоровка в результате взрывов на военном аэродроме погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По ситуации в Новофедоровке. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, ситуация взята под контроль. Глава Крыма подчеркнул, что общей эвакуации по району не объявляли – «отселены» будут лишь жители домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома.

Как писал сайт KP.RU, по данным Минобороны России, на аэродроме в крымских Саках днем 9 августа 2022 взорвались боеприпасы. Причины произошедшего сейчас выясняются. Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в Новофедоровку, находящуюся на западном побережье, где произошли ряд взрывов.