Кириенко заявил о попытках фальсификации новейшей истории

Сергей Кириенко, фото: Александр Щербак, ТАСС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что в настоящее время происходят попытки фальсификации новейшей истории.

"Мы сейчас наблюдаем, что попытки фальсификации происходят не далекой истории, которая была когда-то давно, а попытки фальсифицировать совсем новейшую историю прямо на глазах", - отметил Кириенко участникам молодежного историко-культурного форума "Истоки".

Он также выразил благодарность участникам за то, что они своим призванием выбрали изучение истории, а также передачу знаний об истории будущему поколению.

Ранее сообщалось, что в России может появиться агентство креативных индустрий, которое займется отраслью экономики, связанной с интеллектуальным трудом. О необходимости создания такого ведомства высказался Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, выступая на пленарной дискуссии “Новое время - новые правила креативного сектора” в рамках Российской креативной недели.