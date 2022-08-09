Диетолог назвала алкогольные напитки, уничтожающие фигуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала алкогольные напитки, которые вредят фигуре сильнее других. В ее запретном списке оказались ликеры, сладкие десертные вина и другие, содержащие много сахаров.

К тому же, нельзя забывать, что в сам спирт тоже богат калориями, так что налегать на такие напитки не стоит.

- Один грамм спирта — это примерно 7 ккал. Сладкие десертные вина также содержат большое количество простых углеводов. Они также могут быть вредны для фигуры в большом количестве, — пояснила диетолог NEWS.ru.

Врач добавляет, что тем, кто тщательно следит за питанием, стоит подсчитывать калорийность алкоголя, ведь его употребление всегда оставляет следы.

К тому же, нужно правильно миксовать такие напитки с закуской. Например, для вина подойдут нежирные сыры, а еще лучше фрукты и овощи, чтобы свести вред к минимуму.

- Важно помнить, что если это разовая акция, то ничего не будет. А если пить сладкий алкоголь раз в неделю, то организм начнет приспосабливаться к набору веса, - отметила диетолог.