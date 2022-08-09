Хирург назвала время года, когда лучше всего делать липосакцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирург и косметолог Ольга Ованесова назвала время года, когда легче всего перенести липосакцию. Летом целесообразно делать процедуру только в том случае, если объем для удаления небольшой. Но если отслойка ткани внушительная, то лучше выбрать другое время года.

- Если организм здоровый, молодой, и уходит не больше 5% от общей массы тела, то можно делать липосакцию летом, — рассказала эксперт Пятому каналу.

Но сложность такой операции в теплое время года – это ношение компрессионного белья. Летом в нем явно будет некомфортно. Так что самым оптимальным вариантом для такой процедуры будет осень или лето.

Так же стоит помнить, что липосакцию нельзя совмещать с абдоминопластикой, торсопластиой или подтяжкой бедер или рук, в противном случае на организм будет слишком большая нагрузка.

- До совершеннолетия пластические операции стараются не проводить. Но, например, отопластика, проводится именно в детском возрасте перед школой в семь лет, — рассказала медик.

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