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Здоровье9 августа 2022 18:39

Хирург назвала время года, когда лучше всего делать липосакцию

Эксперт посоветовала не совмещать сразу несколько операций
Елена АКИМОВА
Хирург назвала время года, когда лучше всего делать липосакцию

Хирург назвала время года, когда лучше всего делать липосакцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирург и косметолог Ольга Ованесова назвала время года, когда легче всего перенести липосакцию. Летом целесообразно делать процедуру только в том случае, если объем для удаления небольшой. Но если отслойка ткани внушительная, то лучше выбрать другое время года.

- Если организм здоровый, молодой, и уходит не больше 5% от общей массы тела, то можно делать липосакцию летом, — рассказала эксперт Пятому каналу.

Но сложность такой операции в теплое время года – это ношение компрессионного белья. Летом в нем явно будет некомфортно. Так что самым оптимальным вариантом для такой процедуры будет осень или лето.

Так же стоит помнить, что липосакцию нельзя совмещать с абдоминопластикой, торсопластиой или подтяжкой бедер или рук, в противном случае на организм будет слишком большая нагрузка.

- До совершеннолетия пластические операции стараются не проводить. Но, например, отопластика, проводится именно в детском возрасте перед школой в семь лет, — рассказала медик.

Ранее директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава РФ академик РАН Алексей Кубанов рассказал о способах сохранить молодость кожи.

Правильное питание играет большую роль для поддержания здоровья и молодости кожи. Важно, чтобы в рационе было много продуктов — источников антиоксидантов, которые способны бороться с негативными последствиями УФ-излучения, пишет Rt.