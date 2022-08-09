Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.

Обменявшись рукопожатием с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк), Байден через несколько секунд вновь протянул ему ладонь. Однако Шумер уже повернулся, чтобы поприветствовать также присутствующих на сцене спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, министра торговли Джину Раймондо, а также предпринимателя Джошуа Авива, поэтому проигнорировал намерение Байдена.

Ранее, выступая в штате Северная Каролина, Джо Байден изумил всех курьезным жестом. Окончив свою речь, он повернулся назад и протянул руку для рукопожатия. Но за спиной президента никого не было. Растерянно улыбаясь, хозяин Белого дома потоптался у трибуны и затем покинул аудиторию.

Специалисты сразу усмотрели в действиях престарелого хозяина Белого дома признаки серьезного заболевания.

- Эти симптомы дезориентации в пространстве, очень специфических оговорок, намеки на проблемы с памятью - все это очень похоже на нейродегенеративный процесс в головном мозгу, - заявлял в эфире телеканала RT клинический психолог Илья Плужников.