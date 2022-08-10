Глава ЛНР Пасечник сообщил, что Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях Фото: REUTERS

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Киев затопил практически все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики.

"На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали - "Золотое", "Горское" - такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причем затоплены они уже выше точки невозврата", - рассказал он журналистам.

По словам Пасечника, даже если сейчас начнется откачка воды, запустить эти шахты практически не будет возможности.

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