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Политика9 августа 2022 21:48

Глава ЛНР Пасечник сообщил, что Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях

По словам Пасечника, даже если сейчас начнется откачка воды, запустить эти шахты практически не будет возможности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава ЛНР Пасечник сообщил, что Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях

Глава ЛНР Пасечник сообщил, что Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях

Фото: REUTERS

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Киев затопил практически все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики.

"На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали - "Золотое", "Горское" - такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причем затоплены они уже выше точки невозврата", - рассказал он журналистам.

По словам Пасечника, даже если сейчас начнется откачка воды, запустить эти шахты практически не будет возможности.

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В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.