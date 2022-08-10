Стоматолог Михайлова предупредила, что плохая гигиена полости рта провоцирует чувствительность зубов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фруктовые соки и плохая гигиена полости рта способны провоцировать повышенную чувствительность зубов, предупредила россиян кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Alliance Francaise Мария Михайлова.

По ее мнению, прежде всего стоит помнить, что зуб состоит из прочного слоя эмали, более мягкого слоя с микроканальцами под названием дентин, а также пульпы, где и расположены нервные волокна и кровеносные сосуды.

Чувствительность зубов, как объяснила врач, возникает у человека в случае, если "оголяется" дентин

- Из-за этого человек чувствует кратковременную боль от холодной и горячей пищи, сладкого или кислого ... нерв возбуждается, человек чувствуете боль, - рассказала Михайлова в беседе с изданием Lenta.ru.

Кроме того, повышенная чувствительность может возникнуть из-за рецессии или опущения десны, в таком случае, корень зуба теряет свою защиту, отметила она.

Ранее "Известия" писали, что стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили продукты, которые повышают вероятность развития кариеса. Так, сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Также не рекомендуется излишнее употребление сладкой и соленой пищи.

А до этого телеканал "360" сообщал о том, почему важно правильно чистить зубы. По словам стоматолога Елены Мартыновой, бактерии, которые живут в полости рта, формируют стойкие и клейкие образования - биопленки. Кроме кариеса, они провоцируют воспаление десен.