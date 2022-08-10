Ксения Собчак раскрыла, как Путин спас ее отца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская журналистка, телеведущая Ксения Собчак рассказала, как группа Александра Кержакова, начальника охраны Бориса Ельцина, «мочила» Анатолия Собчака. По словам телеведущей, они считали, что Собчак, несмотря на проигранные выборы в Санкт-Петербурге, представлял большую силу в городе.

"Прокурор генеральный Скуратов спустил вести это дело человеку в Санкт-Петербурге, который докладывал тогда, что нет состава дела, я не понимаю, как его вести. Там квартира площадью 100 метров, ну, какая-то небольшая сравнительно, была передана незаконно племяннице Собчака. Была неправильно расселена. Это использовали, чтоб затравить Собчака. Хотя Собчак с этим не связан, он не подписывал никаких документов. Сняли этого следователя, поставили другого. Собчак был даже не подозреваемым, а свидетелем", - рассказала дочь знаменитого политика в интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову.

По словам Собчак, как раз в этот момент Владимир Путин помог вывезти Собчака за границу, рискуя своей карьерой.

Напомним, 10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь.

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