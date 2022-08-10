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Политика9 августа 2022 23:24

Сенатор Джабаров ответил на угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС

Сенатор Джабаров высмеял угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС
София ГОНЧАРОВА
Сенатор Джабаров ответил на угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС

Сенатор Джабаров ответил на угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас лишить россиян "привилегии" посещать страны ЕС.

По его мнению, это "глупость несусветная". Сенатор также добавил, что россияне уже давно не рвутся в Европу.

- Это какая ж привилегия посещать Эстонию, извините, которая вообще, по сути, представляет собой такую небольшую страну и которая получила независимость благодаря тому, что СССР распался и её спокойно отпустили ... Я думаю, наш народ вообще не захочет там бывать после этих слов, - заявил Джабаров в беседе с изданием Life.ru.

Политик также подчеркнул, что это для эстонцев возможность посещать Россию должна стать привилегией, а не наоборот. такую позицию он объяснил тем, что эстонцы являются изгоями, которые никому не нужны.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а посещение Европы - это не право, а привилегия. Кроме того, она выразила недовольство тем фактом, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы россиянам, несмотря на закрытие воздушных пространств.