Сенатор Джабаров ответил на угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС Фото: Елена КРИВЯКИНА

Первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас лишить россиян "привилегии" посещать страны ЕС.

По его мнению, это "глупость несусветная". Сенатор также добавил, что россияне уже давно не рвутся в Европу.

- Это какая ж привилегия посещать Эстонию, извините, которая вообще, по сути, представляет собой такую небольшую страну и которая получила независимость благодаря тому, что СССР распался и её спокойно отпустили ... Я думаю, наш народ вообще не захочет там бывать после этих слов, - заявил Джабаров в беседе с изданием Life.ru.

Политик также подчеркнул, что это для эстонцев возможность посещать Россию должна стать привилегией, а не наоборот. такую позицию он объяснил тем, что эстонцы являются изгоями, которые никому не нужны.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а посещение Европы - это не право, а привилегия. Кроме того, она выразила недовольство тем фактом, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы россиянам, несмотря на закрытие воздушных пространств.