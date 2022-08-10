В Китае заявили о намерении Зеленского продать Украину Западу Фото: REUTERS

Китайский портал «Гуаньча» заявил, что массовая приватизация, которая ждет Украину, завершится продажей страны Западу, а прибыль разделит глава государства Владимир Зеленский и его команда.

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», - написал обозреватель портала.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский убедительно играл демократа в сериале "Слуга народа", пока на самом деле не пришел к власти. Лавров также отметил, что антироссийский сценарий, по которому играет Зеленский, пишут в Европе, а продюсируют в США.

Как писал сайт KP.ru, Белый дом ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее мнение выразила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. В качестве аргумента приводится критика действий украинского лидера, в том числе со стороны его недавних сторонников, которая получает огласку в западных средствах информации.