Депутат Чепа предрек Украине ответную реакцию Европы на остановку прокачки нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остановка прокачки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию со стороны украинской госкомпании "Укртранснафта" может негативно сказаться на экономике этих стран. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Он также допустил, для Киева данное решение может повлечь ответную реакцию стран Европейского Союза, пишет Lenta.ru. Политик объяснил это тем, что Европа сейчас переживает энергетический кризис.

- Я удивляюсь, поскольку такими шагами Украина на будущее ставит перед собой довольно трудные задачи, решение которых потребуется зимой. При том, что сегодня запасы газа на Украине составляют около 25%, и Украина не выживет без реверса газа со стороны, - поделился мнением депутат.

Накануне венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" остановлены, пишет RT. Отмечается, что это произошло из-за возникновения технических проблем со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной.

После этого, как пишет ФАН, представители MOL предложили оплатить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Компания уже инициировала переговоры о намерении взять на себя обязательства по оплате транзита нефти.