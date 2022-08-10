Полковник Макгрегор заявил, что США не хватит оружия для войны с КНР из-за поставок Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что США не хватит запасов ракет и других боеприпасов для предполагаемого вооруженного конфликта с Китаем, поскольку вооружение идет на Украину.

"Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны", - приводит его слова журнал The American Conservative.

По мнению Макгрегора, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские корабли попытаются блокировать китайские суда.

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