Бывший премьер-министр Словакии Фицо заявил, что антироссийские санкции вредят только западным странам

Бывший премьер-министр Словакии Фицо заявил, что санкции вредят только самим западным странам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр страны, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо прокомментировал введение антироссийских санкций.

"Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума", - написал он в социальных сетях.

Запад "сошел с ума" в зацикленности на принятии ограничительных мер в отношении Москвы, отметил Фидо.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные санкции против России не работают. В качестве главного аргумента данного утверждения польский политик привел курс рубля, который постепенно стабилизируется после падения, приближаясь к значениям, которые были до начала российской специальной операции на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.