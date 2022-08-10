Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении почти половины территории республики

Денис Пушилин уверен в полной и безоговорочной победе России в СВО Фото: REUTERS

Военнослужащие Народной милиции ДНР при поддержке российской армии и сил ЛНР освободили около половины территории Донецкой народной республики. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

"266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины", - цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, на территории, освобожденной ВС РФ и Народной милицией ДНР, проживает больше половины всего населения республики.

Пушилин подчеркнул, что наступление союзных сил продолжается, сейчас ведутся бои за Артемовск и Соледар. Он ожидает, что в ближайшее время данные населенные пункты будут полностью зачищены и освобождены от украинских боевиков, после чего города смогут вернуться к мирной жизни.

Ранее Пушилин рассказывал о том, что, по его мнению, одной из важнейших целей специальной военной операции РФ на Украине должность стать полное освобождение от нацистов "всех русских городов". По его мнению, российская армия должна продолжать наступление и последовательно освобождать города юга, центральной части и запада Украины. Пушилин уверен, что Вооруженным силам РФ вполне по силам выполнить данную задачу.