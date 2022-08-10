Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил новую модульную школу в Ростове

Глава Минпросвещения посетил новую ростовскую школу Фото: Иван МАКЕЕВ

Модульная школа Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону готова уже на 85%. Проводить занятия в новом здании планируют уже с 1 сентября 2022 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает издание RostovGazeta.

Возведенный объект накануне посетили министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Гости осмотрели классы, спортзал, пищеблок, а также пообщались с подрядчиком и убедились, что работы уже близятся к завершению.

Все работы в модульной постройке сейчас ведут в соответствии с дорожной картой. К этому моменту уже завезли необходимое оборудование, оставшуюся мебель доставят к середине августа, а благоустроить территорию запланировали к ноябрю. Напомним, речь идет о дополнительном здании для школы №75 - единственного образовательного учреждения района.