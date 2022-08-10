В ДНР рассказали, что у Украины есть около 90 ракет с запрещенными минами "Лепесток"

От украинских мин "Лепесток" уже погибли мирные жители ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Народной милиции ДНР сообщили, что сейчас около 90 ракет "Ураган", снаряженных запрещенными противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении ВСУ. С таким заявлением выступил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в ближайшее время украинские военные могут ударить этими ракетами по городам Донецкой народной республики, что может привести к человеческим жертвам среди мирного населения ДНР.

Более того, как отмечает Басурин, украинские боевики также дистанционно минируют местность в ДНР с использованием мин "Лепесток". "Продолжается минирование "Лепестками" территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими "Лепестками", - сообщил представитель Народной милиции ДНР в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ сознательно сбросили огромное количество мин "Лепесток" на территории Дома ребенка в городе Макеевка (ДНР). Это может привести к жертвам среди детей - для детонации мины лепесток достаточно нажимного усилия в 5 килограмм.