Новые фотографии с защитниками Донбасса появились на билбордах в российских городах

Фото: Екатерина Вяльцева

В июне 2022 года стартовал социальный проект «Герои России», рассказывающий о защитниках Донбасса и их подвигах. Компания Russ Outdoor старается максимально широко осветить подвиги российских военных, которые отстаивают свободу Донбасса и защищают мирных жителей.

Фото: Екатерина Вяльцева

За пару месяцев более чем в 200 российских городах появились билборды с фотографиями героев, их именами и званием, а также с QR-кодами, отсканировав которые, можно попасть на персональную страничку героя. QR-коды ведут на интернет-страницы, где размещена подробная информация о каждом герое и о совершенном им подвиге. Ха каждой фотографией скрывает история мужества и решимости, непоколебимости духа и несгибаемой силе воли.

Кто-то вовремя поспел на выручку товарищам и смог выиграть сражение, кто-то защитил свой отряд от вражеской атаки и увел в безопасное место, а кто-то получил звание героя посмертно, отдав свою жизнь за победу. Капитан Станислав Димитриев, старший лейтенант Алексей Гавриков, старший прапорщик Александр Носков, сержант Балта Цыренжапов – их имена и имена многих других российских героев теперь известны всей стране. За несколько месяцев компания Russ Outdoor изготовила уже 64 макета, которые были размещены на 8 тысячах билбордов по всей стране. Встретить такие информационные щиты можно как в городах, так и на магистралях. Социальная кампания получила большой отклик, граждане с большим энтузиазмом отреагировали на размещение фотографий героев, отметив, что страна должна знать тех, кто защищает слабых, кто готов на все, чтобы вырвать победу.

Именно такие люди должны стать образцом для подражания, уверены россияне. Напомним, что Russ Outdoor имеет большой опыт в проведении крупнейших социальных компаний, таких как «Коронавирус» (319 городов, 24 тысяч билбордов, более 73 тысяч рекламных сторон всех форматов), «Город памяти и славы» (347 городов, 11 тысяч билбордов), «Конституция» (165 городов, 12,7 тысяч билбордов).