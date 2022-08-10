Взрыв газопровода произошел в элитном районе Стамбула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв газопровода произошел в среду, 10 августа, в элитном стамбульском районе Шишли, расположенном на европейской стороне Босфора.

Как передает телеканал TRT Haber, газопровод случайно прокололи рабочие во время проведения инфраструктурных работ. В результате утечки природного газа на место были вызваны сотрудники службы газового хозяйства ( GDA ), а также правоохранительные органы и пожарные.

Издание также сообщает, что утечка газа вызвала панику среди местного населения из-за чего правоохранительные органы были вынуждены перекрыть улицу Галата Дереси для пешеходного и автомобильного движения.

Отмечается, что на данный момент улица открыта. Это произошло после того, как газ полностью вышел из труб. Кроме того, сообщается, что данные о разрушениях или пострадавших не поступали.