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Происшествия10 августа 2022 13:06

Взрыв газопровода произошел в элитном районе Стамбула

Утечка газа вызвала панику среди местного населения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Взрыв газопровода произошел в элитном районе Стамбула

Взрыв газопровода произошел в элитном районе Стамбула

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв газопровода произошел в среду, 10 августа, в элитном стамбульском районе Шишли, расположенном на европейской стороне Босфора.

Как передает телеканал TRT Haber, газопровод случайно прокололи рабочие во время проведения инфраструктурных работ. В результате утечки природного газа на место были вызваны сотрудники службы газового хозяйства ( GDA ), а также правоохранительные органы и пожарные.

Издание также сообщает, что утечка газа вызвала панику среди местного населения из-за чего правоохранительные органы были вынуждены перекрыть улицу Галата Дереси для пешеходного и автомобильного движения.

Отмечается, что на данный момент улица открыта. Это произошло после того, как газ полностью вышел из труб. Кроме того, сообщается, что данные о разрушениях или пострадавших не поступали.