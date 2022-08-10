Задержанный за убийство порноактрисы Анастасии Гришман в Петербурге признал вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

26-летняя порноактриса Анастасия Гришман (Халамовская), которая известна под ником grshmn, была найдена убитой в Петербурге в среду, 10 августа в квартире, где она жила. Первые подозрения пали на ее любовника 24-летнего Дмитрия, жившего с ней в последнее время.

Подруга погибшие призналась следователем, что Дмитрий сразу сообщил ей об убийстве Насти, после чего подался в бега.

«На предварительном допросе он признал вину. Сначала заявил, что она сошла с ума. После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее, он еще путается в показаниях», - приводит spb.kp.ru слова своего источника.

На данный момент следователи устанавливают, кто вел соцсети убитой порноактрисы, если она действительно была убита неделю назад. Отмечается, что буквально за несколько десятков часов до того, как ее нашли мертвой, она объявила, что продает свои личные курсы.