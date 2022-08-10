Эксперт Туманов рекомендовал садоводам читать советы в старых книгах и не верить интернету Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт перечислил основные ошибки садоводов Дачный сезон в самом разгаре, многие уде начинают потихоньку подсчитывать, какой урожай в этом году принесли шесть соток.

Но неправильных подход к уходу за растениями и деревьями способен перечеркнуть все усилия. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал основные ошибка садовода.

Самые большие проблемы, по мнению эксперта, начинаются в тот момент, когда садовод начинает пользоваться советами из интернета, которые часто раздают непрофессионалы.

Например, избавляться от фитофторы – это грибковое заболевание томатов и картофеля, предлагают при помощи обычного йода и молока. Но этот совет совсем не действенный, иначе ради чего тогда работали целые химические концерны.

- В изобретение действенных препаратов вкладывают сотни миллионов долларов и все никак не могут найти действительно действенный состав. Так что с помощью йода избавиться нельзя, не верьте. Садоводы – это желанный рынок для жуликов, - комментирует Туманов Пятому каналу.

Эксперт советует тщательно проверять все советы в нескольких источниках, а еще лучше черпать рекомендации в старых книгах по садоводству. Там не было рекламы и действительно были достоверные данные.

Получение по настоящему полезной информации позволит садоводу экономить на удобрениях и химикатах и получать большой урожай.

- Борьба с вредителями и болезнями заключается в профилактике: не допустить, чтобы вредитель или болезнь нанесла вам урон. А это начинается, когда еще болезни нет, визуально вы ее не определите , — уточняет эксперт.

Когда уже видны следы нападения вредителей, то борьба проиграна.

Кстати, благодаря правильному подходу, в 2021 году фермер Андрей Гусев из подмосковных Луховиц вырастил самую большую тыкву в России. Вес рекордсменки составляет целых 692,5 килограмма, а окружность — 4,5 метра, сообщает РИАМО.

Ранее, руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что новый закон, разрешающий разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на дачных участках, распространяется не на все территории.

Разводить птиц можно будет только на тех участках, где это разрешено градостроительными документами. Только раньше это не было прописано в федеральном законе, сообщает "Москва 24".