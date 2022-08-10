В Турции два человека пострадали при падении учебного самолета на ферму

Самолет упал в Турции, два человека пострадали. Фото: Иван ВИСЛОВ

Два человека пострадали в авиакатастрофе в Турции в среду 10 августа. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Сообщается, что разбился учебный самолет. Он выполнял тренировочный полет и упал на территории фермы, которая принадлежит местному университету. Это произошло в центральной части страны, в провинции Афьон.

Телеканал информирует, что двое пострадавших, которые находились на борту самолета, госпитализированы. Погибших нет, по факту происшествия ведется расследование.

Напомним, в Санкт-Петербурге легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на пляж Финского залива. ЧП произошло вечером 4 августа 2022 года. Самолет рухнул прямо на берег, где отдыхали люди.

Ранее сообщалось, что 24 июня в 03:18 на территории Рязани в районе Михайловского шоссе упал военный транспортный самолет Ил-76, погибли пять человек.