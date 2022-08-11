Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о "торжественной победе" над коронавирусом Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о "торжественной победе" над пандемией коронавируса.

"(Ким Чен Ын - ред.) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса", - приводит его слова южнокорейское агентство Ренхап.

В мае 2022 года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал распространение в КНДР инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента основания республики. До этого сообщалось о более 18 тысячах случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в КНДР.

Позже, 16 мая 2022 года, Ким Чен Ын объявил о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки в связи с распространения в стране коронавирусной инфекции среди населения.

Также южнокорейский лидер распорядился в качестве профилактики и предупреждения распространения заразы распространить среди жителей необходимые медикаменты, а также временно заблокировать все города, дабы остановить распространение инфекции.