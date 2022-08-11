Украинские беженцы усилили кризис образовательной системы в Германии
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Острая нехватка учителей в ФРГ усилилась на фоне прибытия украинских беженцев.
Как передает газета Die Welt, немецкая система школьного образования страдает от кадрового «голода», а также от организационной неустроенности, поскольку учителям на местах не хватает рекомендаций от администрации.
Автор статьи отмечает, что, как правило, школьное обучение детей украинских беженцев зависит от местных условий. В итоге можно отметить «много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель», а администрация образовательного учреждения тем временем «пытается устроить детей в существующие приветственные классы».
«В других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам», - отмечают в публикации.
Член Союза образования и науки Аня Бенсингер-Штольце считает, что кадровый кризис оказал влияние на возможности интегрироваться в Германии, где, по ее словам, сложно избежать неравенства. «Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома», - заявила она, отметив, что успех в немецкой школе «по-прежнему зависит от социального происхождения».