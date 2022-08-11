В России выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон"

"Дельтакрон" является гибридом "омикрона" и "дельта"-штамма COVID Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России выявлено шесть случаев заболевания новым гибридным подвидом коронавируса "дельтакрон", сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что данный штамм ковида сочетает в себе черты "дельты" и "омикрона".

"Все пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант (Дельтакрон) приводит к более тяжёлому течению болезни", - поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, по данным ученых из Санкт-Петербурга, опасность "дельтакрона" еще предстоит выяснить специалистам, пока данных об этом штамме слишком мало, чтобы делать какие-либо определенные выводы.

По информации вирусологов, "дельта"-штамм новой коронавирусной инфекции, который уже практически полностью исчез и сменился другими вариантами вируса, серьезно поражал легкие. В то время как у "омикрона" эта способность ослабла. Однако, как это будет выражаться в гибриде, пока еще не изучено.