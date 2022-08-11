Михаил Шахназаров рассказал о ближайшем будущем Чулпан Хаматовой за границей: "Только крах"

Чулпан Хаматова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Чулпан Хаматова, которая уже более полугода живет за границей, а также отреклась от звания народной артистки, назвав это «бредом», и пристроилась в рижский театр. Однако, как считает журналист Михаил Шахназаров, в новом театральном сезоне артистку ждет «полный крах».

Журналист указал на то, что актриса засобиралась в Америку, что, по его словам, говорит о том, что своей жизнью сейчас она не особо довольна, однако и там у нее не сложится.

«Не она поняла, а скорее понял ее продюсер, что в Латвии ничего не светит, театр на зиму закроют, топить будет нечем. Нету зрителя, нету билетов. Она хочет в Америку уехать, потому что понимает, что здесь ее ничего не ждет», - заявил журналист в программе «Полный абзац».

Шахназаров заявил, что в ближайшем будущем Чулпан Хаматову ждет только фиаско, указав на то, что она не знает английского языка, а также «во всем мире театральные актеры зарабатывают мало». «Это надо признать, это знают все», - добавил он.